Глава Минобороны Израиля поручил готовиться к боевым действиям

Глава Минобороны Израиля Бени Ганц провел совещание по оценке ситуации в сфере безопасности в свете эксалации в Газе и дал оборонным структурам распоряжение сохранять оперативную готовность. Об этом сообщила в воскресенье вечером пресс-служба военного ведомства.

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"По завершении оценки ситуации министр Ганц дал указание оборонным структурам продолжать поддерживать готовность к оперативным действиям", - говорится в сообщении.

Вслед за этим премьер-министр Израиля Яир Лапид созвал совещание по ситуации в сфере безопасности, сообщили в канцелярии главы правительства. Оно должно пройти в воскресенье вечером в штаб-квартире оборонного ведомства в Тель-Авиве, участием в нем примут Ганц, а также руководители армии и основных силовых структур, указали в канцелярии.

В пятницу армейская пресс-служба сообщила, что военные начали поражать цели террористической группировки "Исламский джихад" в секторе Газа в рамках операции "Рассвет". За три дня радикалы выпустили по Израилю сотни ракет, а израильские военные нанесли удары по десяткам целей радикалов в палестинском анклаве.

Лапид в воскресенье подчеркнул, что израильская армия будет действовать "столько, сколько потребуется, чтобы ликвидировать угрозу", исходящую от "Исламского джихада".