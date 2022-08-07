В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
29 минут назад

Министр обороны Израиля поручил готовиться к продолжению боевых действий

ТАССиещё 4

Глава Минобороны Израиля Бени Ганц провел совещание по оценке ситуации в сфере безопасности в свете эксалации в Газе и дал оборонным структурам распоряжение сохранять оперативную готовность. Об этом сообщила в воскресенье вечером пресс-служба военного ведомства.

Глава Минобороны Израиля поручил готовиться к боевым действиям
Фото: ReutersReuters

"По завершении оценки ситуации министр Ганц дал указание оборонным структурам продолжать поддерживать готовность к оперативным действиям", - говорится в сообщении.

Вслед за этим премьер-министр Израиля Яир Лапид созвал совещание по ситуации в сфере безопасности, сообщили в канцелярии главы правительства. Оно должно пройти в воскресенье вечером в штаб-квартире оборонного ведомства в Тель-Авиве, участием в нем примут Ганц, а также руководители армии и основных силовых структур, указали в канцелярии.

Режим прекращения огня сорвался из-за требований «Исламского джихада»

В пятницу армейская пресс-служба сообщила, что военные начали поражать цели террористической группировки "Исламский джихад" в секторе Газа в рамках операции "Рассвет". За три дня радикалы выпустили по Израилю сотни ракет, а израильские военные нанесли удары по десяткам целей радикалов в палестинском анклаве.

Лапид в воскресенье подчеркнул, что израильская армия будет действовать "столько, сколько потребуется, чтобы ликвидировать угрозу", исходящую от "Исламского джихада".

Позднее в воскресенье арабские телеканалы сообщали о возможном заключении перемирия между сторонами уже до конца дня. Согласно последней информации, которую распространил телеканал Al Jazeera, режим прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта должен вступить в силу в 23:30, о чем объявит египетский посредник, который ведет переговоры со сторонами.

В мире,Яир Лапид,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители