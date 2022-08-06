В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
43 минуты назад

CNN: Конгресс США раскололся из-за Украины

Ura.Ru

Воинственная риторика члена Конгресса США, украинки и активной защитницы интересов своей страны, Виктории Спартц разочаровала представителей обеих палат. Спикеры переживают за свои усилия по сохранению единства в вопросе украинского конфликта, сообщает портал CNN Politics.

«Воинственная риторика Спартц, направленная против Зеленского и его советников, разочаровала законодателей обеих партий, чиновников Белого дома и членов украинского парламента. Они обеспокоены тем, что она подрывает их усилия сохранить единство вокруг Украины в ключевой момент, и открыто задают вопрос, откуда она берет часть своей информации», — сообщают авторы, ссылаясь на слова более десятка законодателей, помощников и других источников в администрации.

По информации портала, Спартц, не получив приглашения, самостоятельно присоединилась к делегации Конгресса в поездке на польско-украинскую границу в роли «неожиданного гостя». Однако участники официальной делегации рассказали, что ее присутствие принесло больше вреда, чем пользы, так как во время ключевых встреч с членами НАТО, генералами и правительственными чиновниками Спартц вела себя «спорно».

FT назвала визит Пелоси на Тайвань поводом для мировой войны

Эта поездка стала лишь началом «двухпартийного разочарования», объяснили авторы.

«В течение почти шести месяцев после начала конфликта Спартц публично критиковала украинские власти, выдвигала обвинения в коррупции против правительства и некоторых главных помощников президента Украины Владимира Зеленского», — говорится в статье.

Сама конгрессвумен в электронном письме CNN отвергла анонимную критику в свой адрес.

«Это обвинение является трусливым искажением фактов некоторыми завистливыми членами или сотрудниками, поскольку в марте у нас был очень продуктивный двухпартийный CODEL (официальный визит за границу — прим. URA.RU)», — написала она.

В мире,Видео,Владимир Зеленский,Верховная Рада,НАТО,Конгресс США,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители