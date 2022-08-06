«Воинственная риторика Спартц, направленная против Зеленского и его советников, разочаровала законодателей обеих партий, чиновников Белого дома и членов украинского парламента. Они обеспокоены тем, что она подрывает их усилия сохранить единство вокруг Украины в ключевой момент, и открыто задают вопрос, откуда она берет часть своей информации», — сообщают авторы, ссылаясь на слова более десятка законодателей, помощников и других источников в администрации.