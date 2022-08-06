Воинственная риторика члена Конгресса США, украинки и активной защитницы интересов своей страны, Виктории Спартц разочаровала представителей обеих палат. Спикеры переживают за свои усилия по сохранению единства в вопросе украинского конфликта, сообщает портал CNN Politics.
«Воинственная риторика Спартц, направленная против Зеленского и его советников, разочаровала законодателей обеих партий, чиновников Белого дома и членов украинского парламента. Они обеспокоены тем, что она подрывает их усилия сохранить единство вокруг Украины в ключевой момент, и открыто задают вопрос, откуда она берет часть своей информации», — сообщают авторы, ссылаясь на слова более десятка законодателей, помощников и других источников в администрации.
По информации портала, Спартц, не получив приглашения, самостоятельно присоединилась к делегации Конгресса в поездке на польско-украинскую границу в роли «неожиданного гостя». Однако участники официальной делегации рассказали, что ее присутствие принесло больше вреда, чем пользы, так как во время ключевых встреч с членами НАТО, генералами и правительственными чиновниками Спартц вела себя «спорно».
Эта поездка стала лишь началом «двухпартийного разочарования», объяснили авторы.
«В течение почти шести месяцев после начала конфликта Спартц публично критиковала украинские власти, выдвигала обвинения в коррупции против правительства и некоторых главных помощников президента Украины Владимира Зеленского», — говорится в статье.
Сама конгрессвумен в электронном письме CNN отвергла анонимную критику в свой адрес.
«Это обвинение является трусливым искажением фактов некоторыми завистливыми членами или сотрудниками, поскольку в марте у нас был очень продуктивный двухпартийный CODEL (официальный визит за границу — прим. URA.RU)», — написала она.