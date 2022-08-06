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41 минуту назад

Китай призвал мир к объединению против США

News.ru

Министр иностранных дел КНР Ван И призвал мировое сообщество объединить усилия для того, чтобы противостоять давлению Соединённых Штатов и предотвратить их вмешательство во внутреннюю политику других государств. По словам дипломата, если этого не сделать сейчас, то мир вернётся к законам джунглей. Он рассказал о недопустимости превосходства США, которое будет использовано для подавления других стран, сообщает пресс-служба МИД КНР.

Китай призвал мир к объединению против США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мы не можем позволить, чтобы Соединённые Штаты вновь предпринимали подобные шаги. Все страны мира должны сплотиться и не допустить этого, — заявил Ван И.

Визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, по мнению министра, продемонстрировал пренебрежительное отношение американских властей к суверенитету других стран.

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Посол РФ в США Анатолий Антонов ранее заявил, что попытки США обвинить Россию в мировом продовольственном кризисе полны абсурда и лжи. Дипломат назвал заявления американского руководства непрофессиональными. Он добавил, что у властей США нет желания разобраться в существе проблемы, а слова лишены анализа.

Российский посол объяснил, что продовольственному кризису предшествовали последствия пандемии, перебои в цепочках поставок, инфляция, ускорившаяся урбанизация, а также изменение климата. Антонов отдельно выделил огромное количество санкций, которые препятствуют нормальному сотрудничеству.

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