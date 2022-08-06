Китай призвал мир к объединению против США

Министр иностранных дел КНР Ван И призвал мировое сообщество объединить усилия для того, чтобы противостоять давлению Соединённых Штатов и предотвратить их вмешательство во внутреннюю политику других государств. По словам дипломата, если этого не сделать сейчас, то мир вернётся к законам джунглей. Он рассказал о недопустимости превосходства США, которое будет использовано для подавления других стран, сообщает пресс-служба МИД КНР.