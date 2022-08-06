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38 минут назад

Запад нашел способ одержать победу над Россией

Елена Прошина

Западные страны намерены бороться с Москвой и Пекином с помощью возрождения концепции «Римленда», которая ранее помогла победить в двух мировых битвах и холодной войне, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Запад нашел способ одержать победу над Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как пишет издание, поддерживаемая Вашингтоном «арка стратегического сотрудничества» расстилается от западной до восточной Евразии. Таким образом, формируется оборонительный океанский «Римленд», который противостоит враждебным континентальным державам Евразии Китаю и России. Такая политика имеет историческую подоплеку, так как основана на стратегиях Хэлфорда Маккиндера (1861—1947 гг.) и Николаса Спикмэна (1893—1943 гг.).

Они были основой оборонительной политики Британии, США и в целом Запада в годы Первой мировой войны, Второй мировой войны и холодной войны. По данным The Wall Street Journal, разработка новой стратегической концепции стран Запада стала очевидна во время ближневосточного турне американского президента Джо Байдена. Это случилось на онлайн-саммите четырехсторонней группы I2U2, в которую входит израильский премьер Яир Лапид, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ОАЭ Мухаммед ибн Заид и лидер США.

Изначально группа была создана для развития сотрудничества по экономическим и технологическим вопросам, однако позже советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сравнил I2U2 с «четырехсторонним диалогом по безопасности, представляющим собой находящийся в зачаточном состоянии индо-тихоокеанский альянс, куда входят США, Япония, Австралия и Индия».

В мире,Яир Лапид,Джейк Салливан,Нарендра Моди,Джозеф Байден,
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