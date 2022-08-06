Запад нашел способ одержать победу над Россией

Западные страны намерены бороться с Москвой и Пекином с помощью возрождения концепции «Римленда», которая ранее помогла победить в двух мировых битвах и холодной войне, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как пишет издание, поддерживаемая Вашингтоном «арка стратегического сотрудничества» расстилается от западной до восточной Евразии. Таким образом, формируется оборонительный океанский «Римленд», который противостоит враждебным континентальным державам Евразии Китаю и России. Такая политика имеет историческую подоплеку, так как основана на стратегиях Хэлфорда Маккиндера (1861—1947 гг.) и Николаса Спикмэна (1893—1943 гг.).

Они были основой оборонительной политики Британии, США и в целом Запада в годы Первой мировой войны, Второй мировой войны и холодной войны. По данным The Wall Street Journal, разработка новой стратегической концепции стран Запада стала очевидна во время ближневосточного турне американского президента Джо Байдена. Это случилось на онлайн-саммите четырехсторонней группы I2U2, в которую входит израильский премьер Яир Лапид, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ОАЭ Мухаммед ибн Заид и лидер США.