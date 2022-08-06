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56 минут назад

Раскрыто состояние заболевшего COVID-19 Байдена

Елена Прошина

Тестирование американского лидера Джо Байдена на COVID-19 5 августа было положительным, сообщает ТАСС со ссылкой на лечащего врача президента США Кевина О'Коннора.

Раскрыто состояние заболевшего COVID-19 Байдена
Фото: ReutersReuters

По его словам, при этом глава Белого дома продолжит соблюдать строгие меры самоизоляции. Доктор заявил, что кашель у Байдена почти полностью исчез, температура тела, пульс, кровяное давление, частота дыхательных движений и уровень сатурации остаются в пределах допустимых значений, а легкие остаются чистыми.

Как отметил медик, проведенный тест на антитела к коронавирусу нового типа остался положительным. О'Коннора заявил, что глава государства продолжит соблюдать жесткие меры самоизоляции, о которых сообщалось ранее.

По сообщению Белого дома, Джо Байден 8 августа вместе с супругой Джилл отправится в штат Кентукки, пострадавший на минувшей неделе от наводнений из-за проливных дождей. Стихия унесла жизни как минимум 37 человек, штату нанесен серьезный экономический ущерб. Без электричества остаются более 3 тысяч местных жителей, более 13 тысяч человек — без водоснабжения.

Президент США вернулся на карантин из-за коронавируса после того, как его тест вновь показал положительный результат после нескольких отрицательных в предыдущие дни. Байден 27 июля вернулся к работе в очном режиме после того, как в течение нескольких дней был на карантине из-за заражения.

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