Раскрыто состояние заболевшего COVID-19 Байдена

Тестирование американского лидера Джо Байдена на COVID-19 5 августа было положительным, сообщает ТАСС со ссылкой на лечащего врача президента США Кевина О'Коннора.

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По его словам, при этом глава Белого дома продолжит соблюдать строгие меры самоизоляции. Доктор заявил, что кашель у Байдена почти полностью исчез, температура тела, пульс, кровяное давление, частота дыхательных движений и уровень сатурации остаются в пределах допустимых значений, а легкие остаются чистыми.

Как отметил медик, проведенный тест на антитела к коронавирусу нового типа остался положительным. О'Коннора заявил, что глава государства продолжит соблюдать жесткие меры самоизоляции, о которых сообщалось ранее.

По сообщению Белого дома, Джо Байден 8 августа вместе с супругой Джилл отправится в штат Кентукки, пострадавший на минувшей неделе от наводнений из-за проливных дождей. Стихия унесла жизни как минимум 37 человек, штату нанесен серьезный экономический ущерб. Без электричества остаются более 3 тысяч местных жителей, более 13 тысяч человек — без водоснабжения.