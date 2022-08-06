Раскрыто состояние заболевшего COVID-19 Байдена

Тестирование американского лидера Джо Байдена на COVID-19 5 августа было положительным, сообщает ТАСС со ссылкой на лечащего врача президента США Кевина О'Коннора.
По его словам, при этом глава Белого дома продолжит соблюдать строгие меры самоизоляции. Доктор заявил, что кашель у Байдена почти полностью исчез, температура тела, пульс, кровяное давление, частота дыхательных движений и уровень сатурации остаются в пределах допустимых значений, а легкие остаются чистыми.
Как отметил медик, проведенный тест на антитела к коронавирусу нового типа остался положительным. О'Коннора заявил, что глава государства продолжит соблюдать жесткие меры самоизоляции, о которых сообщалось ранее.
По сообщению Белого дома, Джо Байден 8 августа вместе с супругой Джилл отправится в штат Кентукки, пострадавший на минувшей неделе от наводнений из-за проливных дождей. Стихия унесла жизни как минимум 37 человек, штату нанесен серьезный экономический ущерб. Без электричества остаются более 3 тысяч местных жителей, более 13 тысяч человек — без водоснабжения.
Президент США вернулся на карантин из-за коронавируса после того, как его тест вновь показал положительный результат после нескольких отрицательных в предыдущие дни. Байден 27 июля вернулся к работе в очном режиме после того, как в течение нескольких дней был на карантине из-за заражения.