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27 минут назад

Стремоусов сообщил о выходе Херсонской области из-под юрисдикции Украины

Вечерняя Москваиещё 3

Херсонская область по факту более не находится в юрисдикции Украины. Киевские власти не могут принимать какие-либо кадровые решения в регионе. Об этом в субботу, 6 августа, рассказал замглавы местной администрации Кирилл Стремоусов.

Херсон вышел из-под юрисдикции Украины
Фото: ТАССТАСС

Накануне представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что кабинет министров одобрил Ярослава Янушевича на пост «главы» региона.

— Все решения нацистской верхушки, засевшей в Киеве, не просто для нас не указ, эти решения преступны по своей сути, — рассказал Стремоусов.

Он пояснил, что власти области не воспринимают всерьез решения Киева после обстрелов Херсона со стороны ВСУ.

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Стремоусов также добавил, что назначенный Киевом «глава» не приедет в область, так как он является «виртуальным губернатором», передает РИА Новости.

Недавно шведский телеканал SVT извинился перед своими телезрителями за «неправильный» репортаж об Украине, где жители Херсона плакали от радости, получив российский паспорт. Среди аудитории разразился большой скандал, который был вызван этим сюжетом. Зрители посчитали его «дышащим российской пропагандой».

30 июля сообщалось, что жители Харьковской области начнут получать паспорта РФ уже в августе текущего года.

В мире,Кирилл Стремоусов,Тарас Мельничук,Верховная Рада,Правительство Украины,ООН,
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