«Кто угрожает, будет уничтожен». Израиль и «Исламский джихад»* обменялись ударами

Армия обороны Израиля начала воздушную операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад». ВВС страны наносят удары по оружейным цехам, складам оружия и огневым позициям противника. В ответ по югу Израиля было выпущено около 80 ракет, 33 из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол». В Тель-Авиве открыли бомбоубежища. Подробнее об эскалации конфликта — в материале «Газеты.Ru».

Фото: Reuters Reuters

В израильских городах Явне и Лахиш сработала сирена воздушной тревоги, предупреждая о возможных ракетных обстрелах из сектора Газа.

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"Сирены прозвучали в городах Явне и Лахиш… за последние несколько минут в центральном и южном Израиле прозвучали сирены", - сообщается в Telegram-канале израильских вооруженных сил.

Один из местных телеканалов транслировал кадры, как система ПВО сбивает ракеты, запущенные с территории Газы. Как пишет The Times of Israel, несколько ракет-перехватчиков системы "Железный купол" поразили приближающиеся ракеты над южной частью Израиля.

По информации СМИ, в результате атак никто не пострадал, но двое мирных жителей были доставлены в больницу с приступом паники, начавшимся после того, как они услышали сирены Red Alert. Муниципалитет Тель-Авива заявил, что открывает общественные бомбоубежища. По данным Армии обороны Израиля, палестинский "Исламский джихад" выпустил около 80 ракет по югу Израиля. Почти половина из них упала в секторе Газа. Границу перелетели 46, из которых 33 были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Остальные упали на открытой местности, разрушений нет.

Операция "Рассвет"

Армия обороны Израиля сегодня объявила о начале широкомасштабной воздушной операции "Рассвет" против группировки "Исламский джихад".

"Наша политика однозначна - тот, кто нам угрожает, будет уничтожен", - заявил министр обороны Израиля Бени Ганц.

ВВС страны наносят удары по оружейным цехам, складам оружия и огневым позициям группировки. Премьер-министр Израиля Яир Лапид подчеркнул, что битва "будет длиться столько, сколько потребуется", так как власти страны придерживаются политики абсолютной нетерпимости к любым попыткам атак из Газы.

"Я полагаюсь на израильское общество и уверен, что оно даст широкую поддержку силам безопасности. Мы будем действовать столько, сколько потребуется, чтобы ликвидировать угрозу гражданам нашей страны. Израиль нанес точный удар по террористам" в палестинском анклаве, мы не ведем войну против жителей сектора Газа", - подчеркнул Лапид.

Ранее палестинский чиновник сообщил общественной телерадиокомпании Kan, что "Исламский джихад" оказывает сильное давление на ХАМАС, призывая присоединился к боевым действиям против Израиля. От ХАМАС пока никаких официальных заявлений не поступало.

В палестинском городе Дженин также началась мобилизация бригады "Аль-Кудс" и бригады "Мучеников Аль-Аксы".

"Эскалация очень опасна"

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд выразил "глубокую обеспокоенность" в связи с продолжающимся противостоянием между Израилем и палестинским "Исламским джихадом" в Газе.

"Я глубоко обеспокоен продолжающейся эскалацией конфликта между палестинскими боевиками и Израилем, в том числе целенаправленным убийством сегодня лидера палестинского исламского джихада в Газе", - сказал он.



"Продолжающаяся эскалация очень опасна. Запуски ракет должны быть немедленно прекращены, и я призываю все стороны избегать дальнейшей эскалации", - заключил Веннесланд.

ООН взаимодействует со всеми заинтересованными сторонами с целью избежать эскалации конфликта, который "будет иметь разрушительные последствия, в основном для гражданского населения".

В результате атаки ВВС Израиля на сектор Газа сегодня погибли по меньшей мере семь человек, в том числе один из лидеров боевого крыла группировки "Палестинский исламский джихад" (запрещена в РФ) "Рот Иерусалима" Тайсир аль-Джабари, а также пятилетняя девочка. Еще 40 человек были ранены, передает Sky News Arabia.