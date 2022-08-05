"Вон!" Выступление Лиз Трасс дважды прервали протестующие

Речь главы МИД и претендента на пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс была дважды прервана протестующими. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Инцидент произошел в прямом эфире во время четвертых выборных выступлений в Истборне. Во время речи Трасс в студии послышались голоса, выкрикивающие неразборчивые высказывания.

«Я думаю, что тут есть несколько проникших злоумышленников, и я подожду, пока их не выведут», – сказала Трасс и остановила выступление.

Политика поддержала аудитория – пока протестующих выводила охрана, зрители скандировали «вон!».

Позже одна из участниц экологического движения Green New Deal Rising призналась, что речь Трасс прервали участники этой группы.

«Мы прервали предвыборные выступления сегодня, чтобы послать чёткий сигнал, что мы являемся большинством, и мы поднимаемся», – заявила активистка Фатима Ибрагим.

Она также добавила, что, несмотря на лидерство Трасс (согласно результатам опросов), она не говорит ничего убедительного по поводу решения таких проблем, как рост стоимости жизни и климатический кризис. Кроме того, Трасс ранее заявила, что на посту премьер-министра она на законодательном уровне запретит активистам и профсоюзам «нарушать жизнь усердно трудящихся на благо страны людей и подрывать демократию в стране».

Впрочем, позже активисты вновь попытались прервать выступление политика, однако не сообщается, были ли это представители той же организации.

«Я воспринимаю это как комплимент, что я настолько популярна у Extinction Rebellion», – ответила на провокацию Трасс.