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10 минут назад

Маск предложил Байдену выпустить из тюрем США осужденных за наркотики

Деловая газета "Взгляд"

Если президент США Джо Байден добивается освобождения осужденной в России баскетболистки Бриттни Грайнер, то и в самих США мог бы выпустить из тюрем осужденных по делам о наркотиках, заявил владелец компании SpaceX Илон Маск.

Маск предложил Байдену выпустить из тюрем США осужденных за наркотики
Фото: PowerfulJRE/YoutubePowerfulJRE/Youtube

Как заявил Маск, если Байден «так усердно работает над освобождением кого-то из России за наркотики, почему бы нам не освободить людей в Америке, которые находятся в заключении по тем же причинам». Маск считает, что не следует сажать в тюрьму за ненасильственные действия, передает РИА «Новости» со ссылкой на Full Send Podcast.

Напомним, российский суд в четверг признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков в Россию. Судьи приговорили американку к девяти годам. Байден пожаловался на «неправомерное» содержание под стражей в России гражданки США и на «неприемлемый» приговор.

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