Маск предложил Байдену выпустить из тюрем США осужденных за наркотики

Если президент США Джо Байден добивается освобождения осужденной в России баскетболистки Бриттни Грайнер, то и в самих США мог бы выпустить из тюрем осужденных по делам о наркотиках, заявил владелец компании SpaceX Илон Маск.
Как заявил Маск, если Байден «так усердно работает над освобождением кого-то из России за наркотики, почему бы нам не освободить людей в Америке, которые находятся в заключении по тем же причинам». Маск считает, что не следует сажать в тюрьму за ненасильственные действия, передает РИА «Новости» со ссылкой на Full Send Podcast.
Напомним, российский суд в четверг признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков в Россию. Судьи приговорили американку к девяти годам. Байден пожаловался на «неправомерное» содержание под стражей в России гражданки США и на «неприемлемый» приговор.