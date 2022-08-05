Маск предложил Байдену выпустить из тюрем США осужденных за наркотики

Если президент США Джо Байден добивается освобождения осужденной в России баскетболистки Бриттни Грайнер , то и в самих США мог бы выпустить из тюрем осужденных по делам о наркотиках, заявил владелец компании SpaceX Илон Маск .

Как заявил Маск, если Байден «так усердно работает над освобождением кого-то из России за наркотики, почему бы нам не освободить людей в Америке, которые находятся в заключении по тем же причинам». Маск считает, что не следует сажать в тюрьму за ненасильственные действия, передает РИА «Новости» со ссылкой на Full Send Podcast.