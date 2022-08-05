По мнению ведущего Sky News Кори Бернарди, образ президента Украины Владимира Зеленского в западных СМИ не соответствует действительности. Репортер заявил, что украинский лидер поддерживает националистов и притесняет русских

Фото: ТАСС ТАСС

Я совсем не уверен, что президент Украины действительной такой, каким его изображают западные СМИ, — заявил он.

По мнению Бернарди, в иностранных СМИ сформировался образ Зеленского как «второго Уинстона Черчилля» и великого героя, «спасающего свой народ» от России. Однако при нем русские, составляющие значительную часть населения Украины, вынуждены жить там компактно, находясь на военном положении в течение нескольких лет.

Бернарди также отметил, что Зеленский взял на себя обязательство остановить гражданскую войну, но не справился с задачей. Давление на русских лишь усилилось, заявил ведущий.