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19 минут назад

Sky News начал разоблачать мифы о Зеленском

News.ru

По мнению ведущего Sky News Кори Бернарди, образ президента Украины Владимира Зеленского в западных СМИ не соответствует действительности. Репортер заявил, что украинский лидер поддерживает националистов и притесняет русских

Sky News начал разоблачать мифы о Зеленском
Фото: ТАССТАСС

Я совсем не уверен, что президент Украины действительной такой, каким его изображают западные СМИ, — заявил он.

По мнению Бернарди, в иностранных СМИ сформировался образ Зеленского как «второго Уинстона Черчилля» и великого героя, «спасающего свой народ» от России. Однако при нем русские, составляющие значительную часть населения Украины, вынуждены жить там компактно, находясь на военном положении в течение нескольких лет.

Бернарди также отметил, что Зеленский взял на себя обязательство остановить гражданскую войну, но не справился с задачей. Давление на русских лишь усилилось, заявил ведущий.

Ранее читатели издания New York Post негативно оценили призыв Зеленского к Китаю не помогать России и сохранять нейтралитет. В своих комментариях они призвали выпороть политика, а после этого предать суду.

В мире,Владимир Зеленский,Уинстон Черчилль,
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