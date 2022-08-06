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31 минуту назад

Трасс заявила о 15-летней «агрессии» России

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая претендует на пост премьер-министра, утверждает, что «агрессия» якобы характерна для России последние 15 лет.

Трасс заявила о 15-летней «агрессии» России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы показали лидерство на Украине», – заявила Трасс членам Консервативной партии в Истборне.

По ее словам, «лидерство» было продемонстрировано «не только в плане поддержки» Киева, но и «с точки зрения противостояния России». Трасс заявила об осуждении «ужасной агрессии, характерной для России на протяжении последних 10–15 лет», передает РИА «Новости».

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Напомним, Трасс, которая является лидером в борьбе за пост премьер-министра Великобритании, заявляла, что Британия столкнулась с внутренним экономическим кризисом, а также с «агрессией» России и «напористого» Китая, поэтому в случае победы на выборах она собирается сразу же «взяться за дело» и «победить Россию».

В мире,Консервативная партия,
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