Трасс заявила о 15-летней «агрессии» России

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая претендует на пост премьер-министра, утверждает, что «агрессия» якобы характерна для России последние 15 лет.

«Мы показали лидерство на Украине», – заявила Трасс членам Консервативной партии в Истборне.

По ее словам, «лидерство» было продемонстрировано «не только в плане поддержки» Киева, но и «с точки зрения противостояния России». Трасс заявила об осуждении «ужасной агрессии, характерной для России на протяжении последних 10–15 лет», передает РИА «Новости».