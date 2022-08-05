США ответили на приговор Грайнер похищением россиянина

Россиянин Винник, которому грозит более 50 лет тюрьмы, арестован в США. В четверг он был фактически обманным путем с нарушением всех международных правовых норм вывезен из Европы в Сан-Франциско. По всей видимости, так Вашингтон ответил на приговор американке Грайнер, осужденной в РФ за контрабанду наркотиков. Зачем Вашингтон похищает российских граждан и есть ли способ прекратить этот, по сути, захват заложников?

Фото: ТАСС ТАСС

Россиянин Александр Винник, которого Соединенные Штаты обвиняют в киберпреступлении, был вывезен из Греции в США.

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«Все произошло и было обставлено как похищение», – передает РИА «Новости» слова одного из членов семьи Винника.

Родственники сообщили, что российского гражданина доставили из Греции в Бостон на частном самолете с нарушением всех юридических процедур. «Из Бостона Александру дали позвонить домой», – сообщил член семьи Винника. Позже россиянина перевезли на служебном самолете в Сан-Франциско.

В полиции афинского аэропорта вечером в четверг утверждали, что ничего не знают об экстрадиции Винника и что он доставлен в Афины. Сотрудников консульского отдела посольства России в Греции не пропустили к гражданину России, хотя он просил о встрече. В Кремле следят за судьбой Винника, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Процессуальные нормы греческого права не позволяли сразу отправить Винника из Греции в США, но в Афинах «на это закрыли глаза», сказал РИА «Новости» родственник захваченного россиянина.

«Греки опять будут говорить, что не знали, забыли, перепутали, что они сожалеют. Как раньше был документ об экстрадиции с поддельной подписью министра юстиции, а потом выяснилось, что он ничего не подписывал», – сказал собеседник.

С международно-правовой точки зрения, весь механизм депортации Винника в США через Грецию неадекватен, поэтому Россия приравнивает такие случаи к похищениям человека, пояснил газете ВЗГЛЯД заслуженный адвокат РФ, вице-президент Союза адвокатов России Павел Герасимов.

«В любом случае зарубежные силовики должны были обратиться к представителям России в Интерполе с обоснованием отправки Винника именно в США. Но никто не вышел ни на наш МИД, ни на правоохранителей», – констатировал юрист.

Отметим, что одновременно с американской операцией по похищению россиянина из Греции, Джо Байден пожаловался на «неправомерное» содержание под стражей в России гражданки США Бриттни Грайнер и на «неприемлемый» приговор ей. Напомним, что российский суд в четверг признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков в нашу страну. Судьи приговорили американку к девяти годам.

Байден пообещал: власти США применят «все возможные средства», чтобы вернуть на родину Грайнер и другого американца, отбывающего срок в России – Пола Уилана. В середине июня Мосгорсуд признал этого бывшего морпеха виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

Можно предположить, что американская сторона попытается использовать захваченного в Греции Винника (наряду с отбывающим срок в США другим нашим соотечественником – Виктором Бутом) для торга о выдаче Грайнер и Уилана. Заметим, что в конце июля в американской прессе появились сообщения о том, что Байден одобрил план обменять Уилана и Грайнер на Бута. На минувшей неделе глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонной беседе обсудили обмен заключенными. Лавров настоятельно предложил главе Госдепа вернуться в этом вопросе к «тихой дипломатии», сообщили в МИДе.

Также стоит отметить прошедший в четверг брифинг координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности (СНБ) США Джона Кирби. Как сообщает ТАСС, чиновнику Белого дома был задан вопрос, считает ли Вашингтон, что Россия примет американское предложение, которое не предполагает равного обмена заключенных – одного на одного или двух на двух? То есть изначально предполагалось, что США намерены предложить одного россиянина в обмен на двух американцев.

«Я могу сказать, что мы сделали серьезное предложение... Я не буду вдаваться в детали, но мы призываем их (русских) его принять», – уклончиво ответил Кирби.

Можно предположить, что Винник, вывезенный частным самолетом в США, и может стать этим вторым россиянином, которого предполагается обменять на осужденных наркоконтрабандистку Грайнер и шпиона Уилана.

Вне зависимости от того, виновен человек (в данном случае россиянин Винник) или нет – должен действовать закон, но со стороны США действует абсолютнейший произвол, который сравним с рэкетом,

сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов.

«Эта практика находится в одном ряду с бомбежками Ирака, когда США было наплевать, что об этом думают другие. Они задерживают российского гражданина на территории третьей страны и им плевать, что об этом говорит право и думает мировое сообщество», – подчеркнул политик.

Инциденты, подобные захвату Винника, уже давно вошли в международную практику Соединенных Штатов, констатировал депутат Морозов.

«Много случаев, когда российских граждан задерживают на территории третьих стран, а затем абсолютно незаконно и тайно экстрадируют на территорию США, где над ними устраивают судилище», – указал собеседник.

Поясним – в деле Винника, длящемся уже более пяти лет, замешано несколько стран и был вовлечен Страсбургский суд. В июле 2017 года российского специалиста в сфере IT-технологий арестовали в Греции по запросу США. Американское следствие обвинило Винника в создании без лицензии властей Соединенных Штатов биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению американской стороны, отмывались миллиарды долларов. Россиянина также обвинили в том, что он не зарегистрировал свою деятельность в Финансовой разведке США (ФИНСЕН) и не соблюдал требования по борьбе с отмыванием денег. В США 33-летнему Виннику грозит 55 лет тюрьмы – фактически пожизненное заключение.

В январе 2020 года Греция экстрадировала Винника, но не в США, а во Францию. Здесь российскому IT-специалисту было предъявлено обвинение по 19 криминальным эпизодам. Французский суд оправдал Винника по всем предъявленным Францией обвинениям и осудил по одному американскому обвинению на пять лет. Причем судьи сочли, что россиянин совершил не уголовное преступление, а проступок. Срок заключения закончился, однако Винник оставался в тюрьме. Его уже должны были вернуть в Грецию для экстрадиции в США. Однако Европейский суд по правам человека запретил передавать Винника греческому правосудию. В четверг парижский суд постановил освободить Винника в рамках дела об экстрадиции в США – Париж формально отказался передать россиянина американцам. Но тот же французский суд тут же распорядился заключить российского гражданина под стражу и перенаправить под конвоем в Грецию. На следующий же день частный самолет доставил Винника из Афин в Бостон.

Как пояснил юрист Герасимов, нормальная с точки зрения международного права схема должна была выглядеть следующим образом: Греция задерживает Винника по требованию французов, так как дело на него заведено во Франции. Далее во французском суде процесс проходит при участии представителя России, и российское консульство должно было соблюсти права нашего гражданина. В том числе – в рассмотрении вопроса об экстрадиции Винника в Россию.

«А вот участие американских представителей в этом деле без обоснования трансграничности преступления вообще по закону было бы невозможно, поскольку Винник не гражданин США, – указал юрист. – Другим обоснованием американского участия могло быть то, что именно Соединенным Штатам был нанесен основной ущерб от предполагаемого преступления Винника. Но Вашингтон не предоставил никаких обоснований».

Более того, на стадии обсуждения экстрадиции американская сторона никак не контактировала с Москвой, поэтому российский МИД заявил ноту протеста.

Теперь же, чтобы появилась возможность обменять Винника или просто выдать России, он должен быть осужден в США, пояснил Герасимов.

«После этого Москва говорит Вашингтону о том, что российская сторона готова принять Винника для отбывания срока в России. Это запускает двусторонний диалог. Если два государства договариваются, и если Винник прибывает в Россию, то здесь у него появляется право подать апелляцию на пересмотр судебного решения и попытаться доказать, что американский суд вынес несправедливое решение», – детализировал юрист.

При этом, добавил адвокат Герасимов, нельзя исключить, что арестованного россиянина могут перевезти в Пуэрто-Рико или на базу в кубинском Гуантанамо, где до сих пор действует спецтюрьма.

«Юридически это будет не американская территория, но там с задержанным будут «работать» те же правоохранительные органы США», – отметил адвокат. «Обезопаситься можно лишь, не совершая преступлений. Но в любом случае отдыхать лучше в Крыму, а не за границей», – не без сарказма добавил собеседник.

Вопрос о противодействии американскому международному рэкету – это в первую очередь вопрос политический, подчеркнул депутат Морозов.

«Невозможно жить по принципу «а вдруг американцы обвинят меня в чем-то, поэтому я не могу двигаться дальше Уральских гор». Единственный способ ответа – это то, что сейчас делают Россия, Китай и многие другие страны: ломают установленный американцами миропорядок, отказываются от своего участия в несправедливом мироустройстве и будут предлагать миру абсолютно другие нормы и правила, – подчеркнул собеседник. – Рано или поздно мы придем к миру, где американцам уже не будет позволено заниматься рэкетом. А пока США, к сожалению, действуют по принципу силы и того, что они сами есть закон».