При авиаударе Израиля по сектору Газа погибли семь человек

Количество погибших при авиаударе израильских военных по сектору Газа выросло до семи, сообщили в министерстве здравоохранения анклава.

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При ударе также погибла пятилетняя девочка, заявили в ведомстве, передает РИА «Новости». Еще 40 человек получили ранения различной степени тяжести.

Ранее сообщалось о двух погибших и 19 раненых. Палестинская группа «Исламский джихад» заявляла, что в результате удара погиб командир военного крыла организации Тайсир аль-Джабари.