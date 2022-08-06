Бывший офицер США предрек трагический конец карьеры Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден уехать из страны по окончании политической карьеры, которая подходит к завершению. Об этом заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в субботу, 6 августа.

Фото: president.gov.ua president.gov.ua

— Он будет вынужден либо покинуть Украину, либо погибнет от рук собственных граждан, которые перестали ему доверять, — сказал он.

Военный предположил, что в скором времени на Украине может возникнуть политический переворот. По его словам, это связано с кризисом внутри страны, в результате которого погибли десятки тысяч мирных граждан.

Кроме того, немалую роль играет потеря поддержки со стороны западных лидеров. Эксперт отметил, что они перестают верить в созданный образ Зеленского и отказываются от предоставления помощи, передает РИА Новости.