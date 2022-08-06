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45 минут назад

Бывший офицер США предрек трагический конец карьеры Зеленского

Вечерняя Москваиещё 10

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден уехать из страны по окончании политической карьеры, которая подходит к завершению. Об этом заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в субботу, 6 августа.

Бывший офицер США предрек трагический конец карьеры Зеленского
Фото: president.gov.uapresident.gov.ua

— Он будет вынужден либо покинуть Украину, либо погибнет от рук собственных граждан, которые перестали ему доверять, — сказал он.

Военный предположил, что в скором времени на Украине может возникнуть политический переворот. По его словам, это связано с кризисом внутри страны, в результате которого погибли десятки тысяч мирных граждан.

Елена Зеленская появилась на обложке Time

Кроме того, немалую роль играет потеря поддержки со стороны западных лидеров. Эксперт отметил, что они перестают верить в созданный образ Зеленского и отказываются от предоставления помощи, передает РИА Новости.

До этого ведущий телеканала Sky News Australia Кори Бернарди заявил, что созданный западными СМИ образ Зеленского не соответствует действительности. Он обратил внимание, что в масс-медиа часто закрывают глаза на жестокие действия украинского лидера.

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