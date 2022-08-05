«С утра он был в сознании». Главу Херсона срочно отправили на лечение в Москву

Глава администрации Херсонской области Владимира Сальдо накануне был срочно госпитализирован, в СМИ появились сообщения о том, что политику стало хуже, он находится в медикаментозной коме. Более того, источники СМИ сообщили, что Сальдо могли отравить. В администрации региона информацию о коме не подтвердили, назвав подобные сообщения «информационной войной», а саму болезнь — просто «результатом тяжелейшего перенапряжения». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Фото: ТАСС ТАСС

Главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо накануне внезапно госпитализировали после проведенного медицинского обследования. В пятницу источник RT в администрации региона сообщил, что Сальдо находится в медикаментозной коме.

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"С утра он был в сознании, но врачи предписывают ему легкую медикаментозную кому, чтобы организм быстрее восстановился. Естественно, на время перелета он был погружен в нее", - говорится в посте.

По информации Telegram-канала Baza, образцы крови и мочи Владимира Сальдо срочно направили в токсикологию на исследование – врачи полагают, что главу администрации Херсонской области могли отравить.

По данным Telegram-канала вчера Сальдо переправили из Херсонской области в одну из больниц Крыма. Изначально медики предполагали инфаркт, потому что у чиновника были похожие симптомы. Однако кардиограмма это не подтвердила. Затем подозревали инсульт, сделали КТ, но и этот диагноз также отпал. В пятницу его состояние ухудшилось и Сальдо подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому.

Затем, после консилиума, проведенного московскими и крымскими врачами, было принято решение срочно отправить чиновника в Москву. То что Сальдо перевезут в московское медучреждение подтвердили и региональные власти.

"В связи с состоянием здоровья главу администрации Херсонской области транспортируют в Москву. По результатам медобследования было принято решение о переводе Владимира Сальдо в НИИ Склифосовского, где ему будет оказываться квалифицированная медицинская помощь", — цитирует РИА "Новости" сообщение пресс-службы региона.

Информационная война

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал заявления о коме Сальдо "частью информационной войны Украины против России".

"Болезнь Владимира Сальдо - это результат тяжелейшего перенапряжения, физического и психического, которое глава ВГА перенес за последние 6 месяцев. Владимир Сальдо спал в сутки по несколько часов, трудился без выходных", - рассказал он, не назвав точный диагноз.



"Мы все сейчас должны не только поддержать Сальдо, а в первую очередь жителей Херсона и области, главный удар пытаются нанести по ним. Это момент истины, для всех кому неравнодушен Херсон и момент истины, который показывает, кто есть кто", - заключил Стремоусов.

Чуть позже он уточнил в беседе с Shot, что Сальдо находится в сознании. Обязанности главы ВГА пока исполняет председатель местного правительства Сергей Елисеев. По словам Стремоусова, ВГА работает в штатном режиме, это "устойчивая структура, с профильными замами".

Как госпитализировали Сальдо

4 августа сам Сальдо сообщил, что министр здравоохранения Херсонской области после очередного совещания подошел к нему и стал настаивать на немедленном медобследовании.

"Я, конечно, отказался, но министр привел в кабинет врачей, которые, сделав обследование, настояли на немедленной госпитализации. Обсудив с коллегами, решил согласиться с предложениями врачей", - написал политик в Telegram.

По словам Сальдо, ухудшение его самочувствия стало результатом осложнения после перенесенного заболевания COVID-19.

"Несмотря на недомогание, я продолжал активную деятельность на посту главы, проводил рабочие встречи и выездные мероприятия в области. В целом, чувствую себя хорошо. Врачи говорят о позитивной динамике", - заявил он сегодня утром.