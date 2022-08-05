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38 минут назад

Появились подробности транспортировки главы Херсонской области в Москву

Lenta.ruиещё 1

Главу временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо, госпитализированного в клинику имени Семашко в Крыму, перевезут в больницу Склифосовского в Москве. Такие подробности появились у Telegram-канала Mash.

Появились подробности транспортировки главы Херсонской области в Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его информации, борт, который доставит политика в столицу, должен приземлиться на аэродроме Бельбек около 18:00. Все детали транспортировки уже согласованы, вместе с Сальдо будет находиться его жена.

Отмечается, что состояние главы региона стабильно тяжелое, окончательный диагноз по-прежнему неизвестен.

Ранее издание Baza сообщило, что врачи отправили биоматериал Сальдо на химико-токсикологическое исследование — они подозревают, что его могли отравить. Предполагается, что через пару дней станет известно, есть ли в организме политика какой-либо яд. Медики полагали, что у пациента произошел инфаркт или инсульт, однако результаты исследований эти диагнозы не подтвердили.

О госпитализации главы временной администрации Херсонской области стало известно 4 августа. Сальдо заявлял, что отправится на медобследование из-за последствий перенесенного COVID-19. Однако на следующий день появились сведения, что политика из-за резкого ухудшения здоровья доставили в одну из больниц в Симферополе и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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