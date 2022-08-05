Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры на территории санатория «Русь» в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.

Переговоры проходят в узком кругу. Ожидается, что лидеры двух стран затронут вопросы российско-турецкого сотрудничества, вывоза украинского зерна, ход реализации совместных стратегических проектов в энергетической сфере.

В частности, турецкий лидер намерен обсудить со своим российским коллегой и проект завершения строительства АЭС «Аккую», пишет ТАСС.

Также в ходе переговоров Путин и Эрдоган могут обменяться мнениями по ситуации в Нагорном Карабахе.

Ранее стало известно, что Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации, министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.