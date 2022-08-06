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1 час назад

Выступление Трасс прервали криком «Позор!»

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Во время выступления главы МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующей на пост премьер-министра страны, на предвыборном мероприятии в Истборне экоактивисты из Green New Deal Rising («В поддержку зеленого нового курса») криками прервали ее речь.

Выступление главы МИД Великобритании прервали криком «Позор!»
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАССПресс-служба МИД РФ/ТАСС

Трасс пришлось прервать выступление, когда активисты природозащитного движения начали кричать: «Позор!». Она дождалась, пока правоохранители уведут недовольных, передает ТАСС со ссылкой на Sky News

«Я думаю, что тут есть несколько проникших злоумышленников, и я подожду, пока их не выведут», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на Sun.

Экоактивисты считают, что у Трасс «нет внушающего доверия плана» в сфере борьбы с глобальным потеплением.

Через некоторое время речь Трасс вновь была прервана активистами, но не известно, принадлежат ли они к той же организации.

«Я воспринимаю это как комплимент, что я настолько популярна у Extinction Rebellion», – пошутила Трасс.

Напомним, Трасс, которая является лидером в борьбе за пост премьер-министра Великобритании, поддержала «частичный фрекинг», то есть добычу сланцевого газа методом гидроразрыва геологического пласта.

Как указали немецкие СМИ, фрекинг – это настоящий «климатический убийца». При использовании этой технологии в скважину под высоким давлением закачивают смесь из воды, песка и химикатов, чтобы освоить труднодоступные залежи нефти и газа. Фрекинг может спровоцировать землетрясения и привести к загрязнению грунтовых вод.

Трасс оговорилась и пообещала поддерживать Путина

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