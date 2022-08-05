Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи, где пройдут переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

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«Президент Турции Эрдоган прибыл в Сочи для переговоров с российским коллегой Путиным по двусторонним связям, региональным и международным вопросам», — говорится в сообщении.

Личная встреча Эрдогана и Путина запланирована на 15:00. После этого пройдут переговоры в составе делегаций.

Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации, министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.