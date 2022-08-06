Amnesty International ответила на критику Зеленского

Правозащитная организация Amnesty International выступила в защиту своего доклада о нарушении Украиной законов ведения войны, который раскритиковал украинский президент Владимир Зеленский. Ответ организации передает ТАСС.

По словам представителя Amnesty International, все выводы доклада основывались на «доказательствах, собранных во время обширных расследованиях на местах». В организации отметили, что стараются анализировать ситуацию беспристрастно.

«Игнорирование нарушений, совершаемых любой из сторон в любом конфликте, не будет убедительным информированием о положении прав человека», — говорится в заявлении.

Помимо этого, правозащитники заявили, что 29 июля они отправили правительству Украины письмо со сделанными выводами. В письме, как утверждает организация, были перечислены города и села, где были найдены нарушения. Amnesty International отметила, что не получила никакого ответа на письмо.

4 августа Amnesty International опубликовала доклад, в котором рассказала о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как говорится в докладе, Киев причиняет «вред гражданскому населению, применяя системы вооружения в населенных пунктах, в том числе школах и больницах». Таким образом, нарушается не только военное право, но и международное гуманитарное право.