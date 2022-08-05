Принц Гарри подал в суд на правительство Великобритании

Герцог Сассекский продолжает настаивать на том, чтобы правительство Великбритании обеспечивало ему и его семье собственную охрану во время пребывания в стране. 4 августа, в день рождения Меган Маркл, Гарри подал повторный иск в верховный суд Великобритании. Но на этот раз герцог предъявляет претензии не только Министерству внутренних дел страны, но Скотленд-Ярду.

Недовольство Гарри вызвано тем, что после того, как они с Меган в 2020 году решили переехать из Великбритании в США, МИД страны лишил их охраны. Принц не раз говорил о том, что боится приезжать со своей семьей в Лондон, так как это может быть опасно для жизни. В 2021 году Гарри попытался самостоятельно оплатить охрану из полицейских Скотленд-Ярда. Принц был готов выложить серьезную сумму денег из личного бюджета, но ему было отказано.