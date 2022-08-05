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35 минут назад

Принц Гарри подал в суд на правительство Великобритании

Газета.Ru

Принц Гарри повторно подал в суд на правительство Великобритании, так как остался недоволен вердиктом, который вынесли ранее. Об этом сообщает Express.

Принц Гарри подал в суд на правительство Великобритании
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Герцог Сассекский продолжает настаивать на том, чтобы правительство Великбритании обеспечивало ему и его семье собственную охрану во время пребывания в стране. 4 августа, в день рождения Меган Маркл, Гарри подал повторный иск в верховный суд Великобритании. Но на этот раз герцог предъявляет претензии не только Министерству внутренних дел страны, но Скотленд-Ярду.

Недовольство Гарри вызвано тем, что после того, как они с Меган в 2020 году решили переехать из Великбритании в США, МИД страны лишил их охраны. Принц не раз говорил о том, что боится приезжать со своей семьей в Лондон, так как это может быть опасно для жизни. В 2021 году Гарри попытался самостоятельно оплатить охрану из полицейских Скотленд-Ярда. Принц был готов выложить серьезную сумму денег из личного бюджета, но ему было отказано.

Подробности нового дела, которое находится на стадии рассмотрения, пока неизвестны.

«На данный момент слушания не назначены, но суд получил заявление», — ответила на вопрос журналистов пресс-секретарь судебной канцелярии.

В мире,принц Гарри,
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