«Меньше геев и больше рейнджеров»: Орбан сделал скандальное заявление в США

«Нам нужно меньше геев и больше рейнджеров, меньше трансвеститов и больше Чака Норриса. Единственное, что мы, венгры, можем показать вам, — это то, как мы можем защищаться в соответствии с нашими собственными правилами. <…> Мы хотим для себя другого будущего! Так что глобалисты пусть все идут к черту, а я приехал в Техас!» - сказал Орбан, чем сорвал громкие аплодисменты участников форума.