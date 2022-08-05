«Меньше геев и больше рейнджеров»: Орбан сделал скандальное заявление в США

Будущее Запада стоит под вопросом из-за внутреннего кризиса, спровоцированного глобалистами, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он подчеркнул, что миру не нужны гендеры и трансвеститы. Об этом пишет ФАН.
В ходе своей речи на Конференции консервативных политических действий в Далласе, Орбан назвал себя «старомодным борцом за свободу» и заявил, что его страна находится в осаде «прогрессивных либералов».
«Нам нужно меньше геев и больше рейнджеров, меньше трансвеститов и больше Чака Норриса. Единственное, что мы, венгры, можем показать вам, — это то, как мы можем защищаться в соответствии с нашими собственными правилами. <…> Мы хотим для себя другого будущего! Так что глобалисты пусть все идут к черту, а я приехал в Техас!» - сказал Орбан, чем сорвал громкие аплодисменты участников форума.
Он также заявил, что «мира на Украине не будет никогда», если не будет переговоров Москвы и Вашингтона.