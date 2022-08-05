Китай проигнорировал желание Зеленского лично поговорить с Цзиньпином

Власти Китая не стали напрямую отвечать на просьбу президента Украины Владимира Зеленского провести личный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином . Об этом пишет Ura.ru.

«Китай поддерживает тесные связи с Украиной и другими сторонами украинского кризиса», — говорится в сообщении. При этом в ведомстве проигнорировали прямой вопрос журналиста о том, будет ли Си Цзиньпин связываться с Зеленским.

Ранее украинский лидер заявил, что хочет провести личный разговор с Си Цзиньпином. По мнению Зеленского, КНР мог бы «политически и экономически» повлиять на Россию. В свою очередь, жители Китая подняли на смех слова президента Украины. Их возмутила несвоевременность подобных высказываний на фоне тайваньского скандала. По мнению китайцев, шансов у Зеленского поговорить с Си Цзиньпином «менее 0%».