Министерство иностранных дел КНР сообщило о намерении Китая ввести санкции против спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее ближайших родственников в связи с ее провокационным визитом на Тайвань, передает РИА Новости.

«Пелоси посетила Тайвань несмотря на серьезную озабоченность и протесты со стороны Китая, осуществила жесткое вмешательство во внутреннюю политику Китая, нанесла серьезный ущерб государственному суверенитету и территориальной целостности Китая», - уточняется в заявлении.

Китайская сторона крайне негативно отреагировала на приезд Пелоси на остров. Власти считают, что данный визит нарушает «территориальную целостность» КНР, ведь КНР считает Тайвань своей исторической территорией. Авиакомпаниям, которые работают в Азии, было дано указание избегать полетов в районе Тайваня. Также было объявлено о военных учениях.