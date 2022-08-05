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45 минут назад

Китай пригрозил Пелоси санкциями

Лера Букина

Министерство иностранных дел КНР сообщило о намерении Китая ввести санкции против спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее ближайших родственников в связи с ее провокационным визитом на Тайвань, передает РИА Новости.

«Пелоси посетила Тайвань несмотря на серьезную озабоченность и протесты со стороны Китая, осуществила жесткое вмешательство во внутреннюю политику Китая, нанесла серьезный ущерб государственному суверенитету и территориальной целостности Китая», - уточняется в заявлении.

Китайская сторона крайне негативно отреагировала на приезд Пелоси на остров. Власти считают, что данный визит нарушает «территориальную целостность» КНР, ведь КНР считает Тайвань своей исторической территорией. Авиакомпаниям, которые работают в Азии, было дано указание избегать полетов в районе Тайваня. Также было объявлено о военных учениях.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен счел действия Китая «вопиюще провокационными». Он выразил мнение, что КНР стремится вселить страх не только в Тайвань, но и соседей.

В мире,Видео,Энтони Блинкен,
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