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49 минут назад

Названо место «главного боя» между Россией и США

Елена Прошина

Основной бой между Россией и США развернется в Польше. Об этом пишет Евразия Daily со ссылкой на польское издание Dziennik Polityczny.

По словам автора Ханны Крамер, целью США является создание горячей точки в Европе, чтобы в очередной раз «поиграть мускулами» перед Россией. Она отмечает, что Украина стала первым крупным американским проектом против РФ, затем это коснется и Польши. Основанием для этого станет то же, что и на Украине – «ненависть к русским».

«Основная битва между Вашингтоном и Москвой развернется в Польше, которая в данный момент находится на пути украинцев!» — говорится в статье.

Крамер отмечает, что сейчас в Польше царит нарастающая атмосфера русофобии. Людей, говорящих по-русски, избивают, нападают на школы русского языка, ликвидируют каноны русской литературы и искусства. Кроме того, отрабатываются сценарии войны.

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По ее мнению, сейчас Вашингтон использует Украину для проверки механизма втягивания многонациональных государств в конфликт. Она подчеркнула, что поляки и украинцы «пушечное мясо для американцев».

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