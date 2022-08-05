Названо место «главного боя» между Россией и США

Основной бой между Россией и США развернется в Польше. Об этом пишет Евразия Daily со ссылкой на польское издание Dziennik Polityczny.

По словам автора Ханны Крамер, целью США является создание горячей точки в Европе, чтобы в очередной раз «поиграть мускулами» перед Россией. Она отмечает, что Украина стала первым крупным американским проектом против РФ, затем это коснется и Польши. Основанием для этого станет то же, что и на Украине – «ненависть к русским».

«Основная битва между Вашингтоном и Москвой развернется в Польше, которая в данный момент находится на пути украинцев!» — говорится в статье.

Крамер отмечает, что сейчас в Польше царит нарастающая атмосфера русофобии. Людей, говорящих по-русски, избивают, нападают на школы русского языка, ликвидируют каноны русской литературы и искусства. Кроме того, отрабатываются сценарии войны.