В Китае ответили на желание Зеленского поговорить с Си Цзиньпином

Представитель МИД КНР Хуа Чуньин ответила на желание президента Украины Владимира Зеленского поговорить с председателем Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщается в Telegram-канале Klymenko Time.

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На брифинге сотрудника китайского ведомства спросили, есть ли какие-то планы по организации двустороннего разговора политиков.

«Китай поддерживает тесные связи с Украиной и другими сторонами украинского кризиса», — сказала Чуньин.