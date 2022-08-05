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25 минут назад

Появилось видео ранившего людей удара молнии у Белого дома в США

Денис Фьючин

Молния во время бури ударила недалеко от Белого дома в Вашингтоне, четыре человека пострадали. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, как электрический разряд бьет в землю в Лафайетт-парке, расположенном неподалеку от резиденции американского президента.

В результате инцидента пострадали четыре человека. Все они пытались укрыться от непогоды под деревом. Пострадавшие находятся в критическом состоянии. Их доставили в медицинские учреждения.

Ранее удар молнии стал причиной пожара на НПЗ в Мексике.

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