Появилось видео ранившего людей удара молнии у Белого дома в США

Молния во время бури ударила недалеко от Белого дома в Вашингтоне, четыре человека пострадали. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, как электрический разряд бьет в землю в Лафайетт-парке, расположенном неподалеку от резиденции американского президента.

В результате инцидента пострадали четыре человека. Все они пытались укрыться от непогоды под деревом. Пострадавшие находятся в критическом состоянии. Их доставили в медицинские учреждения.