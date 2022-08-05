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10 минут назад

FT заявила о риске мировой войны из-за визита Пелоси на Тайвань

Ura.Ru

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может стать предлогом для начала новой мировой войны. Об этом пишет газета Financial Times.

FT заявила о риске мировой войны из-за визита Пелоси на Тайвань
Фото: ReutersReuters

«Геостратегические катастрофы редко случаются из воздуха: достаточно взглянуть на Первую Мировую войну. В этом ключе следует рассматривать неудачную остановку Нэнси Пелоси на Тайване, последовавшую за годами нарастания напряженности между Китаем и США. Еще неизвестно, станет ли это одним из трагических переломных моментов в истории, но это, безусловно, риск», — пишет Financial Times.

Ранее Китай заявил, что визит Пелоси на Тайвань нарушает «территориальную целостность» КНР, так как власти страны считают остров своей исторической территорией. В Кремле назвали визит американского политика «чистой провокацией», пишет RT. После того как Пелоси покинула остров, армия Китая начала масштабные военные учения вокруг Тайваня. Западные СМИ считают, что Китай готов начать военные действия в Тайваньском проливе. Президент США Джо Байден ранее заявлял, что готов отправить войска для защиты Тайваня.

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