FT заявила о риске мировой войны из-за визита Пелоси на Тайвань

«Геостратегические катастрофы редко случаются из воздуха: достаточно взглянуть на Первую Мировую войну. В этом ключе следует рассматривать неудачную остановку Нэнси Пелоси на Тайване, последовавшую за годами нарастания напряженности между Китаем и США. Еще неизвестно, станет ли это одним из трагических переломных моментов в истории, но это, безусловно, риск», — пишет Financial Times.