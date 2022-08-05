Блинкен назвал реакцию Китая на визит Пелоси на Тайвань провокационной

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал реакцию Китая на визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань «вопиюще провокационной», сообщает Reuters со ссылкой на анонимного западного чиновника.
По информации агентства, с соответствующим заявлением Блинкен выступил на встрече с представителями государств Азии. В ходе мероприятия госсекретарь также заявил, что США стремятся восстановить спокойствие из-за ситуации вокруг Тайваня, передает ТАСС.
Напомним, Пекин заявил, что визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.