Блинкен назвал реакцию Китая на визит Пелоси на Тайвань провокационной

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал реакцию Китая на визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань «вопиюще провокационной», сообщает Reuters со ссылкой на анонимного западного чиновника.

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По информации агентства, с соответствующим заявлением Блинкен выступил на встрече с представителями государств Азии. В ходе мероприятия госсекретарь также заявил, что США стремятся восстановить спокойствие из-за ситуации вокруг Тайваня, передает ТАСС.