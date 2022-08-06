Высокоранговый министр Туманного Альбиона признал в прошедшую пятницу, что он не знает, где на тот момент находился подавший в отставку, однако всё ещё остающийся руководителем правительства Борис Джонсон. Исчезновение премьер-министра происходит на фоне предупреждения Банка Англии о грядущей рецессии в государстве. Об этом сообщило 5 августа агентство France-Presse (AFP). Русскоязычной аудитории поведало про эту историю издание Евразия Daily.

Издание The Times сообщило, что бывший премьер и его жена Кэрри находятся сейчас в Словении.

Стоит отметить, что у Бориса Джонсона будет намного больше свободного времени после 6 сентября, когда он должен будет передать собственные полномочия либо Лиз Трасс (Руководительнице внешнеполитического ведомства Туманного Альбиона), либо Риши Сунаку (Бывшему министру финансов Соединённого Королевства). Кто именно станет лидером правящей Консервативной партии и премьер-министром решится в ходе последнего тура голосования.

Однако Борис Джонсон принял решение заняться личными делами уже в настоящее время, пребывая в статусе исполняющего обязанности председателя правительства Британии.

Между тем противоправительственная Лейбористская партия обвинила двух самых высокоранговых министров в том, что они куда-то запропастились, а Надхим Захави (Канцлер казначейства) ушёл в отпуск.

Кваси Квартенг (Министр по делам бизнеса, сторонник Элизабет Трасс) проинформировал заинтересованную общественность во время разговора с Times Radio, что он не знает, где находится Борис Джонсон. Однако он находится постоянно на связи с ним. По его сведениям, премьер-министр постоянно обменивается сообщениями в WhatsApp. То же относится и к Надхиму Захави.

Кваси Квартенг также считает, что правительство активно работает в связи с экономическим кризисом в Туманном Альбионе.