Высокоранговый министр Туманного Альбиона признал в прошедшую пятницу, что он не знает, где на тот момент находился подавший в отставку, однако всё ещё остающийся руководителем правительства Борис Джонсон. Исчезновение премьер-министра происходит на фоне предупреждения Банка Англии о грядущей рецессии в государстве. Об этом сообщило 5 августа агентство France-Presse (AFP). Русскоязычной аудитории поведало про эту историю издание Евразия Daily.
Издание The Times сообщило, что бывший премьер и его жена Кэрри находятся сейчас в Словении.
Стоит отметить, что у Бориса Джонсона будет намного больше свободного времени после 6 сентября, когда он должен будет передать собственные полномочия либо Лиз Трасс (Руководительнице внешнеполитического ведомства Туманного Альбиона), либо Риши Сунаку (Бывшему министру финансов Соединённого Королевства). Кто именно станет лидером правящей Консервативной партии и премьер-министром решится в ходе последнего тура голосования.
Однако Борис Джонсон принял решение заняться личными делами уже в настоящее время, пребывая в статусе исполняющего обязанности председателя правительства Британии.
Между тем противоправительственная Лейбористская партия обвинила двух самых высокоранговых министров в том, что они куда-то запропастились, а Надхим Захави (Канцлер казначейства) ушёл в отпуск.
Кваси Квартенг (Министр по делам бизнеса, сторонник Элизабет Трасс) проинформировал заинтересованную общественность во время разговора с Times Radio, что он не знает, где находится Борис Джонсон. Однако он находится постоянно на связи с ним. По его сведениям, премьер-министр постоянно обменивается сообщениями в WhatsApp. То же относится и к Надхиму Захави.
Кваси Квартенг также считает, что правительство активно работает в связи с экономическим кризисом в Туманном Альбионе.
Это подтверждается тем, что Банк Англии на текущей неделе повысил ключевую ставку с 1,25% до 1,75%. Это стало наибольшим его шагом в кредитно-денежной политике за 27 лет. Финансовый регулятор старается обуздать возрастающую инфляцию, которая, как он предупредил, может достигнуть максимума в 13,3% (в годовом измерении). По прогнозам банка, экономика Британии войдёт в рецессию в 4 квартале этого года. Спад продлится до конца 2023.