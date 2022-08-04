Жена Байдена озабочена его состоянием

Супруга президента США Джо Байдена Джилл озабочена состоянием мужа, которое, по ее мнению, могло ухудшиться на фоне пандемии COVID-19 и спецоперации России на Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в окружении первой леди Соединенных Штатов.

Фото: Reuters Reuters

«Джилл Байден глубоко чувствует, через что ее мужу приходится проходить», — приводит издание слова одного из собеседников.

Источники CNN отметили, что на состоянии президента США, помимо коронавируса и ситуации на Украине, также сказывается низкие политические рейтинги и критика его возраста со стороны оппонентов.

По словам бывшей главы аппарата Лоры Буш Аниты МакБрайд, «эмоциональная нагрузка на первую леди за здоровье и самочувствие мужа и при обычных обстоятельствах большая», сейчас же она стала и вовсе огромной. Она добавила, что по состоянию и действиям жены Байдена можно оценивать положение вещей вокруг самого главы Белого дома. А Джилл ранее пришлось отменить планировавшийся летом тур по странам Африки.