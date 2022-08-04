Белый дом: Блинкен настроен лично поговорить с Лавровым по делу Грайнер

«Я не сомневаюсь, что если у него будет возможность пересечься лично с господином Лавровым, он это сделает. А если этого не произойдёт, я уверен, что секретарь Блинкен свяжется с ним официально и установит контакт», — приводит слова Кирби Reuters со ссылкой на MSNBC.