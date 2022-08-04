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1 час назад

Пелоси прилетела в Японию

Елена Прошина

Агентство Киодо сообщило, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела в Японию. Об этом пишет РИА «Новости».

Пелоси прилетела в Японию
Фото: ReutersReuters

Азиатское турне Пелоси продолжится встречей с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, которая запланирована на эту пятницу. В Японию спецрейс Пелоси прибыл сразу после посещения Южной Кореи.

Напомним, что делегация Нэнси Пелоси вылетела в Азию, чтобы посетить Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию.

Вечером 2 августа спецрейс приземлился на Тайване что вызвало резкую критику со стороны властей Китая. КНР неоднократно предупреждал, что если поездка не будет отменена, Китай готов применить силу.

Несмотря на угрозы со стороны КНР, поездка состоялась. Пелоси пробыла на Тайване почти сутки и и встретилась с главой администрации Цай Инвэнь.

В мире,Фумио Кисида,Цай Инвэнь,
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