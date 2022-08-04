Агентство Киодо сообщило, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела в Японию. Об этом пишет РИА «Новости».

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Азиатское турне Пелоси продолжится встречей с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, которая запланирована на эту пятницу. В Японию спецрейс Пелоси прибыл сразу после посещения Южной Кореи.

Напомним, что делегация Нэнси Пелоси вылетела в Азию, чтобы посетить Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию.

Вечером 2 августа спецрейс приземлился на Тайване что вызвало резкую критику со стороны властей Китая. КНР неоднократно предупреждал, что если поездка не будет отменена, Китай готов применить силу.