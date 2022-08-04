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10 минут назад

Жители Грузии потребовали ввести визовый режим с РФ и Белоруссией

Елена Прошина

Свыше 14 тысяч жителей Грузии потребовали от правительства и парламента страны ввести визовый режим с Россией и Белоруссией. Соответствующая петиция появилась на сайте Manifest.ge.

Жители Грузии потребовали ввести визовый режим с РФ и Белоруссией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно ее тексту, жители Грузии требуют от властей страны ввести визовый режим с Россией и Белоруссией. Он должен сузить время пребывания россиян и белорусов в государстве до трех месяцев. Таким образом граждане Грузии рассчитывают ограничить бизнес-деятельность жителей этих стран на своей территории.

«Они смогут въезжать в государство только с туристическими целями», — отмечается в петиции.

Ранее грузинский бар Dedaena Bar ввел выходные «визы» для россиян. В заведении начали требовать заполнить анкету с провокационными вопросами, в том числе гражданам РФ необходимо было согласиться с тем, что «Крым — это Украина», осудить спецоперацию и признать Абхазию и Цхинвалский регион частью Грузии.

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