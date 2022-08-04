Полиция Шри-Ланки арестовала главу национального профсоюза учителей Иосифа Сталина за организацию и участие в несанкционированных митингах и акциях протеста в мае этого года. Об этом сообщает газета Guardian.

Сообщается, что во время ареста Сталин попытался поспорить с полицейскими и заявил, что «право на протест — демократическое право». Затем тезка одного из лидеров советского государства был отправлен в изолятор временного содержания.