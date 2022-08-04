В Эстонии призвали экстренно убрать танк-памятник в Нарве

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о необходимости в течение месяца демонтировать мемориальный танк Т-34 в Нарве. Его слова приводит портал ERR.

Танк Т-34 стоит на месте форсирования советскими войсками реки Нарвы в 1944 году, которое позволило прорвать оборону немецко-фашистских войск и освободить город. В 2015 году группа добровольцев вернула танку исторический облик. Местные жители традиционно возлагают к нему цветы 9 мая.

По словам Рейнсалу, необходимо как можно быстрее создать правовые основания для сноса памятника.

«Парламент мог бы быть собраться в экстренном порядке и принять отдельные законы для переноса советского памятника. Конечно, парламентское производство требует времени, но, на мой взгляд, реально решить вопрос в течение этого месяца», - заметил он.

Министр иностранных дел Эстонии объяснил необходимость действовать как можно быстрее тем, что в Нарве «действуют провокаторы». Так он прокомментировал митинг жителей города, которые выступили против сноса Т-34. При этом, не стоит обращать внимание и на нежелание местных властей сносить мемориал, уверен Урмас Рейнсалу.

«Общество готово и ждет этого решения. Само по себе промедление означает, что это не в интересах Эстонии, безопасности государства и эстонского народа, поэтому решение должно быть принято», - уверен он.