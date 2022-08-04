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23 минуты назад

СМИ: Савику Шустеру запретили въезд на Украину на три года

ТАСС

Украинскому журналисту и телеведущему Савику Шустеру запретили въезд на Украину. Об этом в четверг сообщило украинское издание "Страна".

Журналисту Савику Шустеру запретили въезд на Украину
Фото: ТАССТАСС

Как отмечает издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Шустера внесли в так называемый красный список и на три года запретили въезд в страну. В качестве основания для такого шага называют режим военного положения, в настоящее время действующий на Украине, а также наличие у Шустера гражданства второй страны.

Официальный представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко отказался разглашать информацию о третьих лицах в ответ на соответствующий вопрос издания.

"Страна" напоминает, что ранее Шустер заявлял о наличии у него гражданства Италии. В настоящее время он находится за пределами Украины. Сообщается, что в прошлом журналист резко критиковал президента Украины Владимира Зеленского.

Савик Шустер - журналист и телеведущий, работавший в российских и украинских СМИ. С 2019 года является ведущим ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером" на телеканале "Украина".

В последнее время украинские СМИ писали о том, что десять человек лишили гражданства Украины. Депутат Верховной рады Сергей Власенко 21 июля опубликовал фотографию, на которой якобы изображен готовящийся указ Зеленского об этом. В приведенном в документе списке указаны бизнесмен Игорь Коломойский, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович и глава территориальной обороны Днепропетровской области Геннадий Корбан. Источник в окружении Зеленского подтвердил изданию "Страна", что в документе приведен реальный список фамилий людей, у которых собираются лишить украинские паспорта. 22 июля Корбан пытался въехать на Украину из Польши. Пограничники его не пропустили и изъяли украинский паспорт.

В мире,Геннадий Корбан,Андрей Демченко,Сергей Власенко,Савик Шустер,Владимир Зеленский,Вадим Рабинович,Игорь Коломойский,Верховная Рада,
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