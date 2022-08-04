Винника доставили в Грецию

Россиянин Александр Винник доставлен из Франции в Грецию. Об этом его французский адвокат Фредерик Бело сообщил ТАСС в четверг.
"Он доставлен в Грецию", - сообщил Бело, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.
Бело считает, что россиянин в ближайшее время из Греции будет экстрадирован в США в соответствии с ордером, который ранее был выдан на его арест судом Сан-Франциско.
Решение об экстрадиции в Грецию вынесла утром Следственная палата Апелляционного суда Парижа. Как и предполагала защита россиянина, французский суд удовлетворил американское ходатайство об отзыве запроса на экстрадицию. "Тем не менее он не был освобожден", - указал Бело, считающий формальный отказ США от собственного запроса "обманным маневром". По мнению адвоката, этот шаг был призван ускорить выдачу российского гражданина американской стороне.
Винник был задержан во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через ныне несуществующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. 19 декабря 2019 года министр юстиции Греции Костас Циарас принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и Россию. Защита обжаловала это решение, но суд его подтвердил.
В декабре 2020 года Исправительный суд Парижа приговорил Винника к пяти годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Ему также был назначен штраф в размере более €100 тыс. с учетом компенсаций пострадавшим сторонам. В то же время суд снял часть обвинений в вымогательстве и отмывании денег и полностью оправдал его по жалобам на нарушение работы автоматизированных систем ряда организаций и частных лиц. Также с него были сняты обвинения в использовании вредоносного программного обеспечения "Локи" для осуществления кибератак.
В России Виннику предъявлены обвинения в хищении более 600 тыс. рублей, в "мошенничестве в сфере компьютерной информации" на 750 млн рублей. Сам россиянин еще во время заключения в Греции заявлял, что согласен вернуться на родину и предстать перед российским судом.