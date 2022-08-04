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33 минуты назад

Винника доставили в Грецию

ТАССиещё 4

Россиянин Александр Винник доставлен из Франции в Грецию. Об этом его французский адвокат Фредерик Бело сообщил ТАСС в четверг.

Винника доставили в Грецию
Фото: ReutersReuters

"Он доставлен в Грецию", - сообщил Бело, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

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Бело считает, что россиянин в ближайшее время из Греции будет экстрадирован в США в соответствии с ордером, который ранее был выдан на его арест судом Сан-Франциско.

Решение об экстрадиции в Грецию вынесла утром Следственная палата Апелляционного суда Парижа. Как и предполагала защита россиянина, французский суд удовлетворил американское ходатайство об отзыве запроса на экстрадицию. "Тем не менее он не был освобожден", - указал Бело, считающий формальный отказ США от собственного запроса "обманным маневром". По мнению адвоката, этот шаг был призван ускорить выдачу российского гражданина американской стороне.

Дело Винника

Винник был задержан во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через ныне несуществующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. 19 декабря 2019 года министр юстиции Греции Костас Циарас принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и Россию. Защита обжаловала это решение, но суд его подтвердил.

В декабре 2020 года Исправительный суд Парижа приговорил Винника к пяти годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Ему также был назначен штраф в размере более €100 тыс. с учетом компенсаций пострадавшим сторонам. В то же время суд снял часть обвинений в вымогательстве и отмывании денег и полностью оправдал его по жалобам на нарушение работы автоматизированных систем ряда организаций и частных лиц. Также с него были сняты обвинения в использовании вредоносного программного обеспечения "Локи" для осуществления кибератак.

В России Виннику предъявлены обвинения в хищении более 600 тыс. рублей, в "мошенничестве в сфере компьютерной информации" на 750 млн рублей. Сам россиянин еще во время заключения в Греции заявлял, что согласен вернуться на родину и предстать перед российским судом.

В мире,Александр Винник,
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