В ЕС захотели запретить выдачу виз гражданам России

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предложил «еще больше изолировать» Россию и перестать выдавать россиянам шенгенские визы. Меры могут быть приняты в рамках следующего пакета антироссийских санкций Евросоюза. Одновременно Латвия приостановила действие соглашения об упрощенных взаимных поездках для жителей приграничных регионов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу предложил в рамках следующего пакета антироссийских санкций ввести запрет на выдачу гражданам РФ шенгенских виз. Министр поднял этот вопрос во время встречи в среду с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Bloomberg.

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«Мы должны повысить цену российской агрессии посредством дополнительных санкций, оружия и все большей изоляции России», — сказал до сих пор находящийся в Киеве Рейнсалу в телефонном интервью.

По его мнению, страны ЕС должны «еще больше изолировать страну», поскольку «президент Владимир Путин продолжает свое вторжение на Украину».

«Это будет очень трудная зима. Россия, безусловно, попытается воспользоваться ситуацией, чтобы разрушить единство Запада», — предупредил Рейнсалу.

Министр подчеркнул, что Россия стремится «разрушить украинскую государственность», и дал понять, что поддерживает политику латвийских властей, которые требуют от российских граждан, въезжающих в страну, подписывать документ, осуждающий «вторжение».

«Важно то, что в политической поддержке Украины нет признаков усталости», — заключил Рейнсалу.

Въезд в Латвию

Рига сегодня объявила, что с 1 августа остановила действие ряда соглашений с Москвой, в том числе об экономическом сотрудничестве и упрощенных взаимных поездках для жителей приграничных регионов, сообщается в официальном вестнике Latvijas Vēstnesis.

С 16 мая латвийской стороной также были приостановлены соглашения об избежании двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы, а также статья 13 межправсоглашения «о социальной защите военных пенсионеров Российской Федерации и членов их семей, проживающих на территории Латвии», что позволило парламенту одобрить снос памятника Освободителям Риги.

Ранее руководитель министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич призвал Евросоюз запретить выдачу гражданам РФ туристических виз. «Я повторяю предложение для ЕС ввести запрет на туристические визы для граждан РФ», — заявил он.

Российских граждан, которые въезжают на территорию Латвии, обязывают подписывать документ об осуждении специальной военной операции на Украине, в противном случае их не впускают в страну. Меры приняты из-за недовольства жителей Латвии, которым не нравится присутствие граждан РФ в их стране, утверждают в Риге.

Въезд в Финляндию

Глава МИД Финляндии Пекка Хааависто сегодня также заявил, что страна поднимет вопрос о совместимости выдачи туристических шенгенских виз россиянам с санкционным режимом ЕС на неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза в конце августа.

«На встрече в ЕС следует обсудить практику стран Шенгенской зоны, которые все еще выдают визы россиянам», — сказал он.

По его мнению, визы следует выдавать только тем заявителям, которые желают «посетить Суоми по семейным обстоятельствам, для работы или учебы».

Ограничение возможности записи на прием в диппредставительствах Финляндии является самым быстрым способом сократить количество туристических виз, считает Хааависто.

Согласно результатам опроса YLE, 58% финнов выступают за прекращение выдачи туристических виз россиянам. Четверть — 24% — настаивают на продолжении процедуры, а 18% не смогли определиться с выбором варианта ответа.

«Действия эмоционального характера»

Отдельные государства-члены ЕС, в том числе Чехия, Литва и Латвия, ввели ограничения на выдачу виз для граждан России в дополнение к прекращению прямых рейсов из РФ. Но запрет на выдачу виз для всего ЕС еще не получил консенсуса среди всех стран блока.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее выразил надежду на «трезвость мышления ЕС» в вопросе выдачи въездных виз. При этом он не исключил, что будут приняты «действия эмоционального характера».