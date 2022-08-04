Пашинян назвал крайне сложной ситуацию в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал ситуацию на линии соприкосновения в непризнанной Нагорно-Карабахской республике крайне сложной. Его цитирует ТАСС.
Он также отметил, что ожидает от российских миротворцев пресечения любой попытки нарушения линии соприкосновения в Карабахе.
Ранее Министерство обороны России заявило об обострении ситуации в Нагорном Карабахе. По данным ведомства, в районе высоты Сарыбаба Вооруженные силы Азербайджана нарушили установленный режим прекращения огня.
В Минобороны Азербайджана заявили, что силы республики провели спецоперацию «Возмездие», в результате которой азербайджанская армия взяла под контроль ряд господствующих высот, включая Гырхгыз и Сарыбаба. Также сообщается об уничтожении боевых позиций армянских подразделений.