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7 минут назад

Пашинян назвал крайне сложной ситуацию в Карабахе

Lenta.ruиещё 2

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал ситуацию на линии соприкосновения в непризнанной Нагорно-Карабахской республике крайне сложной. Его цитирует ТАСС.

Пашинян назвал крайне сложной ситуацию в Карабахе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он также отметил, что ожидает от российских миротворцев пресечения любой попытки нарушения линии соприкосновения в Карабахе.

Ранее Министерство обороны России заявило об обострении ситуации в Нагорном Карабахе. По данным ведомства, в районе высоты Сарыбаба Вооруженные силы Азербайджана нарушили установленный режим прекращения огня.

В Минобороны Азербайджана заявили, что силы республики провели спецоперацию «Возмездие», в результате которой азербайджанская армия взяла под контроль ряд господствующих высот, включая Гырхгыз и Сарыбаба. Также сообщается об уничтожении боевых позиций армянских подразделений.

В мире,Никол Пашинян,Минобороны России,
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