Пелоси назвали позором США

«Что касается ее способности принимать решения. По сравнению с ней Джо Байден молодой и красноречиво высказывающийся человек. Пелоси это просто тяжелый случай, позор Америки, человек, который может сказать абсолютно все что угодно. Потому что она не отвечает ни за какие последствия своих действий», - заявил Саймс.