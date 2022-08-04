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47 минут назад

Пелоси назвали позором США

Елена Прошина

Глава американского Центра национальных интересов Дмитрий Саймс назвал спикера Конгресса США Нэнси Пелоси позором страны. Об этом он заявил в эфире шоу «Соловьев Live», пишет Телеграм-канал Ura.ru.

Пелоси назвали позором США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, для США поездка Пелоси на Тайвань ведет к серьезным внешнеполитическим проблемам. Хоть Белый дом и не поддерживал эту поездку, Пелоси представляет другую ветвь власти.

«Что касается ее способности принимать решения. По сравнению с ней Джо Байден молодой и красноречиво высказывающийся человек. Пелоси это просто тяжелый случай, позор Америки, человек, который может сказать абсолютно все что угодно. Потому что она не отвечает ни за какие последствия своих действий», - заявил Саймс.

По словам политолога, спикеру хотелось поехать на Тайвань, чтобы продемонстрировать «какая она важная», покрасоваться перед промежуточными выборами в Конгресс и продемонстрировать, что демократы в Конгрессе - это очень большая сила. По мнению Саймса, ничего кроме проблем Пелоси этой поездкой не добилась.

Напомним, Пелоси покинула Тайвань 3 августа. Следующим пунктом назначения в ее азиатском турне станет Южная Корея. Самолет спикера сопровождали истребители Военно-воздушных сил Тайваня до безопасного участка в Южно-Китайском море.

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