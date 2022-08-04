«Эскалация будет продолжаться»: западные СМИ подвели итоги визита Пелоси

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань стал катализатором китайско-тайваньских отношений, а предсказания о войне вполне могут сбыться. Об этом пишут западные СМИ, обзор которых подготовлен РИА Новости.

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Вечером 2 августа спикер прибыла в столицу Тайваня Тайбэй. С помощью сервиса Flightradar на разных участках за движением самолета наблюдали более 6 млн человек. Китай предупредил, что визит Пелоси на остров не останется без ответа, и констатировал резкое ухудшение американо-китайских отношений. При этом армия КНР начала масштабные военные учения в море вокруг Тайваня. 3 августа Нэнси Пелоси беспрепятственно покинула Тайбэй.

Несмотря на благополучное завершение визита Пелоси, занимающей третий по значимости пост в государственной иерархии Соединенных Штатов, отношения между Китаем и Тайванем не вернулись на прежний уровень.

The Wall Street Journal отмечает, что приезд Нэнси Пелоси поднял военную напряженность на острове до самого высокого уровня более чем за 20 лет и Тайвань стал ключевым участком фронта в соперничества США и Китая.

«Эскалация будет продолжаться еще долго после того, как спикер Конгресса вернется домой», - предупредило издание.

В свою очередь газета The New York Times обратила внимание на китайские учения, которые начались вкруг территории Тайваня и создают прямую угрозу безопасности острова.