В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

«Эскалация будет продолжаться»: западные СМИ подвели итоги визита Пелоси

Алиса Селезнёва

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань стал катализатором китайско-тайваньских отношений, а предсказания о войне вполне могут сбыться. Об этом пишут западные СМИ, обзор которых подготовлен РИА Новости.

«Эскалация будет продолжаться»: западные СМИ подвели итоги визита Пелоси
Фото: ReutersReuters

Вечером 2 августа спикер прибыла в столицу Тайваня Тайбэй. С помощью сервиса Flightradar на разных участках за движением самолета наблюдали более 6 млн человек. Китай предупредил, что визит Пелоси на остров не останется без ответа, и констатировал резкое ухудшение американо-китайских отношений. При этом армия КНР начала масштабные военные учения в море вокруг Тайваня. 3 августа Нэнси Пелоси беспрепятственно покинула Тайбэй.

Несмотря на благополучное завершение визита Пелоси, занимающей третий по значимости пост в государственной иерархии Соединенных Штатов, отношения между Китаем и Тайванем не вернулись на прежний уровень.

The Wall Street Journal отмечает, что приезд Нэнси Пелоси поднял военную напряженность на острове до самого высокого уровня более чем за 20 лет и Тайвань стал ключевым участком фронта в соперничества США и Китая.

«Эскалация будет продолжаться еще долго после того, как спикер Конгресса вернется домой», - предупредило издание.

В свою очередь газета The New York Times обратила внимание на китайские учения, которые начались вкруг территории Тайваня и создают прямую угрозу безопасности острова.

А журналисты Financial Times пришли к выводу, что Китай с помощью военных учений может организовать блокаду Тайваня. И, учитывая реакцию Пекина, предупреждения о том, что визит Пелоси может привести к войне в регионе, похоже, сбылись, констатировали они.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители