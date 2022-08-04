WP: единство в украинской политике стремительно рушится

На Украине растут политические разногласия между центральным правительством и региональными властями. Виной тому стала огромная финансовая помощь Запада. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Washington Post.
Как пишет издание, с начала спецоперации между украинскими политиками действовало негласное соглашение о том, чтобы отложить старые распри для создания «единого фронта» против Москвы, но теперь эти договоренности и единство в украинской политике стремительно рушатся.
«Правительство Зеленского, похоже, пытается оттеснить мэров, чтобы сохранить контроль над финансовой помощью на восстановление и ослабить любых будущих политических соперников», - говорится в статье.
На местах обеспокоены тем, что власти готовы отказаться от своих планов по избавлению от остатков советской эпохи путем децентрализации, а это предполагает предоставление региональным органам власти дополнительных полномочий. При этом местные политики критикуют Зеленского за контроль над распределением финансовой помощи Запада. Кроме того, их беспокоит создание военных администраций в регионах, полномочия которых превосходят гражданские органы власти.
Ранее экс-замглавы Центрального банка Украины Олег Чурий заявил, что Киев остро нуждается в дополнительной финансовой помощи со стороны Запада. В противном случае страну ждет экономическая катастрофа. По его словам, Украина не может продолжать действия по обороне без увеличения финансовой поддержки до $4-5 млрд ежемесячно. Всего за период спецоперации Запад перечислял Украине примерно $2,5-3 млрд в месяц.