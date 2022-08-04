Amnesty International обвинила Киев в нарушении международного права

Киев нарушает законы ведения войны, тем самым ставя под угрозу жизнь мирного населения, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад правозащитной организации Amnesty International.

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В нем говорится, что Украина размещает боевую технику и вооружение в образовательных и медицинских организациях. В AI зафиксировали документально, что ВСУ ставили мирное население в рискованное для жизни положение и нарушали законы войны, действуя в местах скопления граждан.

Из доклада следует, что правозащитники зафиксировали случаи нанесения со стороны Киева ударов из жилых домов. Также украинские военные размещали вооружение на территориях объектов гражданской инфраструктуры в 19 населенных пунктах Украины, в том числе в ДНР, Харьковской и Николаевской областях. При этом военное руководство страны не организовывало эвакуацию жителей из зданий, чтобы минимизировать потери от возможного ответного удара со стороны Москвы.