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1 час назад

Amnesty International обвинила Киев в нарушении международного права

Елена Прошина

Киев нарушает законы ведения войны, тем самым ставя под угрозу жизнь мирного населения, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад правозащитной организации Amnesty International.

Amnesty International обвинила Киев в нарушении международного права
Фото: EPAEPA

В нем говорится, что Украина размещает боевую технику и вооружение в образовательных и медицинских организациях. В AI зафиксировали документально, что ВСУ ставили мирное население в рискованное для жизни положение и нарушали законы войны, действуя в местах скопления граждан.

Из доклада следует, что правозащитники зафиксировали случаи нанесения со стороны Киева ударов из жилых домов. Также украинские военные размещали вооружение на территориях объектов гражданской инфраструктуры в 19 населенных пунктах Украины, в том числе в ДНР, Харьковской и Николаевской областях. При этом военное руководство страны не организовывало эвакуацию жителей из зданий, чтобы минимизировать потери от возможного ответного удара со стороны Москвы.

В своем отчете Amnesty International подчеркивает, что в 22 из 29 посещенных правозащитниками школ юго-восточных областей Украины размещались либо личный состав ВСУ, либо военная техника и вооружение. Так, в Одессе размещалась бронетехника прямо в густонаселённых жилых кварталах, а в городе Бахмут военная база была устроена в здании университета.

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