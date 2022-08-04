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21 минуту назад

Американцы раскритиковали Байдена за санкции против РФ

Елена Прошина

Жители Соединенных Штатов раскритиковали главу государства Джо Байдена за введение ограничительных мер в отношении Москвы, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на журнал National Review.

Американцы раскритиковали Байдена за санкции против РФ
Фото: ReutersReuters

Как считает пользователь LysanderMcgrath, США своими санкциями повысили цены на нефть. Миллиарды долларов, которые американские политики потратили на очередной конфликт, пригодились бы жителям США, считает читатель под ником kelly3.

Еще один читатель National Review отметил, что таких некомпетентных американских лидеров в истории страны ещё никогда не было. Другой пользователь написал, что президент Джо Байден понятия не имеет, какого быть главой государства.

«Это огромная трагедия и катастрофа», — заявил он.

Ранее жители США раскритиковали Байдена после его слов, сказанных в адрес президента России Владимира Путина, который якобы виноват в экономических проблемах США. Американцы возмутились тем, что глава Белого дома отправил миллиарды долларов Киеву, однако не может найти денег, чтобы помочь собственной стране.

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