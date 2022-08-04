Американцы раскритиковали Байдена за санкции против РФ

Жители Соединенных Штатов раскритиковали главу государства Джо Байдена за введение ограничительных мер в отношении Москвы, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на журнал National Review.

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Как считает пользователь LysanderMcgrath, США своими санкциями повысили цены на нефть. Миллиарды долларов, которые американские политики потратили на очередной конфликт, пригодились бы жителям США, считает читатель под ником kelly3.

Еще один читатель National Review отметил, что таких некомпетентных американских лидеров в истории страны ещё никогда не было. Другой пользователь написал, что президент Джо Байден понятия не имеет, какого быть главой государства.

«Это огромная трагедия и катастрофа», — заявил он.