Зеленский захотел тет-а-тет обсудить с Си Цзиньпином «серьезнейший удар» для России

Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести личную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы обсудить действующий конфликт в его стране. Подробнее об этом украинский лидер рассказал в интервью изданию South China Morning Post.
Зеленский уверен, что Пекин может оказать влияние на Москву, заставив ее остановить проведение специальной военной операции. Глава Украины также охарактеризовал Китай как сильное государство, которое имеет мощную экономику и является постоянным членом Совета Безопасности ООН.
«Я бы хотел поговорить напрямую. У меня был один разговор с председателем Си Цзиньпином год назад. Но у нас не было каких-либо переговоров с Китаем, хотя, как я считаю, это было бы полезно», — сказал президент.
По словам Зеленского, китайские власти могут оказать серьезное политическое и экономическое давление на Москву, чтобы та, наконец, «почувствовала себя экономически изолированной». Украинский президент также отметил, что потеря китайского рынка станет для России «серьезнейшим ударом».