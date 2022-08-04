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44 минуты назад

Зеленский захотел тет-а-тет обсудить с Си Цзиньпином конфликт на Украине

Слово и Делоиещё 15

Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести личную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы обсудить действующий конфликт в его стране. Подробнее об этом украинский лидер рассказал в интервью изданию South China Morning Post.

Зеленский захотел тет-а-тет обсудить с Си Цзиньпином «серьезнейший удар» для России
Фото: ReutersReuters

Зеленский уверен, что Пекин может оказать влияние на Москву, заставив ее остановить проведение специальной военной операции. Глава Украины также охарактеризовал Китай как сильное государство, которое имеет мощную экономику и является постоянным членом Совета Безопасности ООН.

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«Я бы хотел поговорить напрямую. У меня был один разговор с председателем Си Цзиньпином год назад. Но у нас не было каких-либо переговоров с Китаем, хотя, как я считаю, это было бы полезно», — сказал президент.

По словам Зеленского, китайские власти могут оказать серьезное политическое и экономическое давление на Москву, чтобы та, наконец, «почувствовала себя экономически изолированной». Украинский президент также отметил, что потеря китайского рынка станет для России «серьезнейшим ударом».

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