Шведам пришлось извиняться за правду о Херсоне

Шведскому телеканалу SVT пришлось извиняться за репортаж из Херсона. Журналисты показали, как местные жители получают российские паспорта и плачут от счастья.
Как пишет Dagens Media, репортаж на SVT вышел 28 июля. После этого на телеканал поступило 47 жалоб в Наблюдательный совет по радио и телевидению Швеции. Зрители посчитали его российской пропагандой.
Шведским журналистам пришлось прилюдно извиняться. Между тем российские паспорта получили уже тысячи жителей Херсона, сотни тысяч стоят в очереди.
Ранее «СП» писала о том, что присоединение Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу одобрил сенат Конгресса США.