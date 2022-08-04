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1 час назад

Шведам пришлось извиняться за правду о Херсоне

Свободная пресса

Шведскому телеканалу SVT пришлось извиняться за репортаж из Херсона. Журналисты показали, как местные жители получают российские паспорта и плачут от счастья.

Шведам пришлось извиняться за правду о Херсоне
Фото: ТАССТАСС

Как пишет Dagens Media, репортаж на SVT вышел 28 июля. После этого на телеканал поступило 47 жалоб в Наблюдательный совет по радио и телевидению Швеции. Зрители посчитали его российской пропагандой.

В Херсонской области назвали регион «исконно русской территорией»

Шведским журналистам пришлось прилюдно извиняться. Между тем российские паспорта получили уже тысячи жителей Херсона, сотни тысяч стоят в очереди.

Ранее «СП» писала о том, что присоединение Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу одобрил сенат Конгресса США.

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