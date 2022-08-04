Шведам пришлось извиняться за правду о Херсоне

Шведскому телеканалу SVT пришлось извиняться за репортаж из Херсона. Журналисты показали, как местные жители получают российские паспорта и плачут от счастья.

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Как пишет Dagens Media, репортаж на SVT вышел 28 июля. После этого на телеканал поступило 47 жалоб в Наблюдательный совет по радио и телевидению Швеции. Зрители посчитали его российской пропагандой.

Шведским журналистам пришлось прилюдно извиняться. Между тем российские паспорта получили уже тысячи жителей Херсона, сотни тысяч стоят в очереди.