В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
12 минут назад

В офисе Зеленского обрадовались вероятности третьей мировой войны

Ura.Ru

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович обрадовался возможности третьей мировой войны из-за обострения тайваньского конфликта. Об этом он заявил в эфире youtube-канала.

В офисе Зеленского обрадовались вероятности третьей мировой войны
Фото: Facebook – запрещен Роскомнадзором как принадлежащий компании Meta Platforms, признанной в России экстремистскойFacebook – запрещен Роскомнадзором как принадлежащий компании Meta Platforms, признанной в России экстремистской

«Меня радует общая активность вокруг Тайваня. Чем больше такой активности, тем быстрее спящие на Западе проснутся. Западу и миру давно нужна хорошая встряска, честно. Слишком много иллюзий и самообмана накрутили» — сказал Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина «Фейгин Live» (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов).

Ранее, 2 августа, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань и встретилась с главой администрации Цай Инвэнь, сообщает «Общественное телевидение России». Этот визит стал первым с 1997 года. В Пекине резко отреагировали на это событие и начали военные учения рядом с островом. Вооруженные силы Китая находится в состоянии боевой готовности, пишет RT.

Белый дом отреагировал на визит Пелоси на Тайвань

3 августа Пелоси покинула остров и направилась далее в Сеул, уточняет агентство Nation News. В Кремле назвали этот полет провокацией США.

В мире,Алексей Арестович,Цай Инвэнь,Марк Фейгин,Владимир Зеленский,Минюст России,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители