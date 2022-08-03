В офисе Зеленского обрадовались вероятности третьей мировой войны

«Меня радует общая активность вокруг Тайваня. Чем больше такой активности, тем быстрее спящие на Западе проснутся. Западу и миру давно нужна хорошая встряска, честно. Слишком много иллюзий и самообмана накрутили» — сказал Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина «Фейгин Live» (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов).