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32 минуты назад

В Карабахе разгорается вооруженный конфликт

Илья Родин

Военнослужащие азербайджанской армии провели операцию против ВС Армении. Они уничтожили живую силу противника, а также военную технику, в том числе гаубицы Д-30. Об этом пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Минобороны Азербайджана объявило о проведении операции «Возмездие»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве заявили на брифинге, что бойцы взяли под контроль несколько важных высот, расположенных «вдоль карабахского хребта Малого Кавказа». После захвата солдаты начали в срочном порядке работы по созданию позиций в ключевых точках.

В Минобороны уточнили, что в рамках операции «Возмездие» был нанесен удар по воинской части на лачинском направлении.

Глава Нагорного Карабаха объявил частичную мобилизацию

В результате атаки был ликвидирован «артиллерийский дивизион и один пост армянских вооруженных формирований», сообщает азербайджанское информационное агентство Trend.

По данным агентства, эскалация обстановки в регионе началась после того, как утром 3 августа армянские военные якобы обстреляли подразделения армии Азербайджана.

В настоящее время власти Карабаха совместно с российскими миротворцами принимают меры для стабилизации ситуации. Точное количество погибших и раненых неизвестно.

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