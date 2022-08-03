Минобороны Азербайджана объявило о проведении операции «Возмездие»

Военнослужащие азербайджанской армии провели операцию против ВС Армении. Они уничтожили живую силу противника, а также военную технику, в том числе гаубицы Д-30. Об этом пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

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В ведомстве заявили на брифинге, что бойцы взяли под контроль несколько важных высот, расположенных «вдоль карабахского хребта Малого Кавказа». После захвата солдаты начали в срочном порядке работы по созданию позиций в ключевых точках.

В Минобороны уточнили, что в рамках операции «Возмездие» был нанесен удар по воинской части на лачинском направлении.

В результате атаки был ликвидирован «артиллерийский дивизион и один пост армянских вооруженных формирований», сообщает азербайджанское информационное агентство Trend.

По данным агентства, эскалация обстановки в регионе началась после того, как утром 3 августа армянские военные якобы обстреляли подразделения армии Азербайджана.