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45 минут назад

В альянсе назвали Южный Кавказ стратегически важным для НАТО регионом

Илья Родин

Представитель генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина заявил в социальных сетях, что альянс полностью поддерживает усилия по стабилизации обстановки в важном для блока макрорегионе. Об этом пишет агентство Trend.

Коломина уточнил, что альянс одобряет предпринимаемые властями Азербайджана и Армении усилия по нормализации отношений между странами.

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По его мнению, разрешение конфликта этих государств будет в значительной мере способствовать процветанию Южного Кавказа, который имеет «стратегическое значение для Североатлантического альянса».

Минобороны Азербайджана ранее призвало военнослужащих страны быть готовыми к пресечению любых провокаций со стороны противника.

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