Представитель генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина заявил в социальных сетях, что альянс полностью поддерживает усилия по стабилизации обстановки в важном для блока макрорегионе. Об этом пишет агентство Trend.

Коломина уточнил, что альянс одобряет предпринимаемые властями Азербайджана и Армении усилия по нормализации отношений между странами.

По его мнению, разрешение конфликта этих государств будет в значительной мере способствовать процветанию Южного Кавказа, который имеет «стратегическое значение для Североатлантического альянса».